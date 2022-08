Ubriaco in strada e video intimi con 3 ragazze, bufera su Nedved

Bufera sul vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. Nelle ultime ore stanno girando sui social alcuni video che ritraggono l’ex Pallone d’Oro durante una serata in un locale. Il dirigente bianconero (50 anni domani) è stato immortalato mentre balla con tre ragazze e ad una palpa il seno. “Guarda che poppe che c’ha” si sente nel breve video. Non è chiaro se si tratti di immagini recenti o meno. Al momento non è arrviato nessun commento ufficiale né da parte del diretto interessato né dalla società bianconera.

Sempre sul web è stato diffuso un altro video in cui si vede un uomo di spalle, ubriaco, che passeggia barcollando. Non è chiaro se si tratti proprio del dirigente bianconero, ma alcuni utenti social ipotizzano proprio di sì.