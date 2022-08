Fa inversione a ‘U’ con il suv sull’A1, le scuse: “Seguivo il navigatore”

Un dissennato automobilista ha fatto un’inversione a ‘U’ sulla A1 con un suv bianco in direzione Roma, mettendo a rischio auto e i tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare. L’automobilista straniero alla guida, ripreso dalle telecamere, è stato fermato da pattuglie della Polizia stradale della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di Viterbo, che erano state allertate.

L’uomo si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima l’inversione di marcia, cosa che lui ha fatto. Il conducente è stato sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, nonché con il fermo del mezzo per tre mesi. I poliziotti stanno preparando due dossier, uno per la Procura di Rieti che evidenzia i profili penali della condotta, l’altro per le autorità del suo Paese, affinché la patente non gli venga più rilasciata.

“Di fronte a quelle immagini non ci sono parole per esprimere lo sdegno di quanti, a causa di condotte così assurde, stanno ancora piangendo la perdita di una persona cara”, ha dichiarato Paolo Maria Pomponio all’Ansa: “Ho assicurato all’Inviato Speciale Onu per la sicurezza stradale Jean Todt, nel corso di un recente incontro – ha aggiunto – che la Polizia di Stato farà di tutto per divulgare il valore universale della sicurezza stradale. Anche togliendo la possibilità di guidare a quelli che, con le loro condotte scellerate, continuano a mettere a serio rischio la vita di ignari automobilisti. Perché guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria”, conclude il direttore del Servizio Polizia Stradale presso la Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato. .

IL VIDEO DELL’INVERSIONE