Negozio abusivo e furto di acqua, doppio blitz a Melito

Doppia operazione per il ripristino della legalità a Melito. Ieri mattina il Personale specializzato ha abbattuto un manufatto abusivo, realizzato in prossimità di un porticato in via Lisbona, nel cuore della 219.

Avrebbero voluto realizzarci un negozio, in barba ad ogni elementare norma, ma nel frattempo lo utilizzava come box per auto, almeno fino a qualche ora fa quando, con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, non si è proceduto ad abbattere il manufatto, e così sarà anche per quelli adiacenti a termine dell’iter amministrativo. Il tutto sotto l’occhio attento degli agenti della Polizia Locale e del Commissariato di Polizia Giugliano-Villaricca che hanno consentito agli operai di lavorare con serenità.

“Quando c’erano stati i primi abbattimenti, ci avevo tenuto a dire che non sarebbero state gocce nell’oceano e così è stato e, soprattutto, così sarà”, dichiara il sindaco Luciano Mottola. “Nelle prossime settimane seguiranno altri abbattimenti, perché la strada verso il ripristino delle condizioni di vivibilità e legalità a Melito, è ancora lunga, ma noi non abbiamo paura di percorrerla”.

Poche ore prima la Polizia Locale era entrata in azione insieme a personale specializzato dell’Acquedotti Scpa. È stato infatti individuata un’intera palazzina ‘attaccata’ integralmente sulla rete idrica pubblica. In sostanze le persone residenti in questo palazzo del centro storico per anni hanno usufruito gratuitamente dell’acqua, gravando per migliaia e migliaia di euro sull’intera cittadinanza.

Sono stati, infatti, scoperti allacci abusivi ed identificate sei persone che ora dovranno dar conto del reato commesso.

“Non è il primo passo, ma di certo non l’ultimo, nel tortuoso percorso che ci vede impegnati sulla strada della legalità. Sicuramente non sarà facile convincere tutti quelli che per anni hanno agito incontrollati che la musica è cambiata, ma siamo certi che, insieme al prezioso ed indispensabile sostegno delle forze dell’ordine, riusciremo a rendere Melito una città migliore di quella che è oggi”, ha detto il sindaco Mottola