Neres al Napoli influenza anche il Lotto, centrato un clamoroso ambo con i numeri dell’esordio

A David Neres non è legata la notizia, ultima e triste, della rapina subita subito dopo il match tra Napoli e Parma e mentre si apprestava a rientrare in hotel con la famiglia. Il fantasista brasiliano sembra “incidere” già anche nel gioco del Lotto.

Oltre le due ottime prestazioni contro Bologna e Parma, subentrato in entrambe le occasioni e condite entrambe da due assist (il primo per Simeone contro il Bologna e il secondo contro il Parma per Anguissa), all’asso brasiliano è infatti legato un simpatico ambo al Lotto.

Un fortunato giocatore ha infatti deciso di scommettere sui numeri dell’esordio di Neres in maglia Napoli, l’87 e il 51 (ossia il minuto 87 e 51 i secondi), e centrando un clamoroso ambo. Un impatto, quello del brasiliano, che a quanto pare non si sta rivelando fortunato solo sul campo da gioco.

Neres “portatore” dell’ambo al Lotto, era stato rapinato del Rolex subito dopo Napoli-Parma

Come purtroppo sappiamo tutti, David Neres ha subito una rapina al termine di Napoli-Parma. Dopo aver sfondato il vetro del finestrino del mini-van, i rapinatori hanno sottratto al calciatore azzurro un orologio dal valore di oltre 100mila euro.

“Vorrei chiedere scusa a tutti i tifosi che ci stavano aspettando all’esterno dello stadio, ma mentre aspettavamo di tornare in hotel abbiamo subito una rapina: due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino del van e ci hanno rubato un orologio con una pistola puntata”, questo il messaggio sui social di Kira Winona, compagna del calciatore.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso la propria preoccupazione per quanto avvenuto, in relazione anche agli episodi criminali verificatisi ultimamente. Il prefetto ha infatti disposto un ulteriore incremento dei controlli nelle aree periferiche e nel centro città da parte delle forze dell’ordine. In programma per il prossimo 5 settembre una riunione sulla sicurezza pubblica allo scopo di promuovere ulteriori iniziative.

Sono attualmente in corso le indagini sulla rapina avvenuta lo scorso sabato e si spera ora di trovare i responsabili del furto con l’aiuto delle telecamere stradali. Il popolo napoletano spera che il nuovo acquisto della squadra possa mettere da parte il triste accaduto e godersi la città e i tifosi.

