Violenta rissa con mazze e coltelli ad Angri, coinvolte decine di persone: 4 in ospedale

La scorsa notte le strade della movida di Angri si sono trasformate in un enorme ring dove decine di giovani si sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, all’esterno di un locale affrontandosi con sedie, tavoli, bottiglie e oggetti contundenti di vario genere. Durante la rissa c’è stato anche un tentativo di investimento da parte di alcuni giovani a bordo di un’auto bianca che hanno tentato di colpire i rivali. Quattro le persone rimaste ferite, che sono state trasportate all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per ferite da arma da taglio. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere.

Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dal Comitato etica, salute e vivibilità che ha chiesto l’intervento del Prefetto sull’emergenza sicurezza in città. “Le immagini che ho ricevuto testimoniano una violenza cieca con la quale i gruppi di giovani, protagonisti di questa vergogna, si sono affrontati per strada travolgendo tutto e tutti, tirando sedie, tavoli, bottiglie all’indirizzo degli avversari. Particolarmente grave anche il tentativo di alcuni di loro, a bordo di un’auto, di investire i rivali. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per risalire all’identità di tutti i protagonisti della rissa al fine di punirli come meritano per aver scatenato il panico tra i presenti. Concordo con le richieste del Comitato affinchè sia portata all’attenzione del Prefetto l’emergenza sicurezza ad Angri che non può rimanere ostaggio dei violenti nei fine settimana. Servono maggiori presìdi delle forze dell’ordine per controllare il territorio sottraendolo ai violenti e riconsegnandolo alle persone perbene”. Questo il commento di Borrelli.

Il commento del sindaco

Duro il commento sui social del sindaco Cosimo Ferraioli: “È una vergogna! Siamo ben oltre il tollerabile. Un continuo montare di gesti e comportamenti delittuosi che impongono soluzioni drastiche. Occorre allontanare i facinorosi dalla nostra città, quelli che dicono di amarla eppure non perdono occasione di umiliarla con i loro atti più sconsiderati e distruttivi.Siamo in attesa di un ulteriore incremento del numero dei carabinieri in città, i quali, presenti per le nostre strade anche ieri sera e stanotte come nelle ultime settimane, hanno presto identificato, fermato e interrogato, i protagonisti della rissa in Piazza Doria.Non possiamo accettare passivamente che Angri venga trasformata in un campo di battaglia, dove a prevalere sono sempre l’arroganza e l’impunità dei soliti pochi. È necessario che tutti, cittadini e istituzioni, facciano uno sforzo collettivo per difendere i valori di rispetto, convivenza e legalità. Solo così possiamo mettere fine a questa spirale di violenza.La sicurezza e il decoro della nostra città devono tornare ad essere una priorità assoluta. I cittadini meritano di vivere senza paura, di camminare per le strade senza il timore di incrociare la violenza gratuita di pochi delinquenti, e chi investe sul nostro territorio deve sentirsi protetto. Angri non deve essere ostaggio della criminalità. Non lo è mai stata, e non dobbiamo permettere che accada adesso. Con l’auspicio di restituirla a chi davvero la ama e la rispetta, non solo per sentito dire o per un sentimento di appartenenza malato”.

