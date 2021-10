Il consigliere regionale Nino Savastano è stato arrestato a Salerno nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica per tangenti e appalti. Il consigliere regionale di Campania Libera, già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno e fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca, Savastano si trova agli arresti domiciliari.

L’INCHIESTA

Dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno. Sono 29 gli indagati compresi presidenti di società cooperative sociali e pubblici ufficiali responsabili, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, induzione indebita, associazione per delinquere e un caso di corruzione elettorale.

