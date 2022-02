Mariagrazia sta male, l’aggiornamento sulle condizioni. Il papà: “Per me può morire”

Ansia tra i fan di nonna Margherita per le condizioni della nipote Mariagrazia, ricoverata in ospedale a Londra dopo un problema cardiaco. Ancora non non ci sono novità sulle sue condizioni, ma stando all’ultimo aggiornamento pare siano peggiorate. Gli ultimi avvenimenti sono stati raccontati sui social dalla nonnina star e dalla stessa Mariagrazia, che ha cercato di rassicurare i suoi follower.

L’84enne napoletana nota sul web come nonna Margherita vanta un seguito di oltre 80mila follower su Instagram e oltre 400mila su Facebook. Molto nota sui social anche sua nipote Mariagrazia Imperatrice, residente per lavoro a Londra da tempo. Mariagrazia è stata ricoverata lo scorso 11 febbraio al St.Thomas Hospital di Londra per un problema cardiaco. Data l’apprensione creatasi dopo il ricovero, la giovane ha rassicurato i suoi followers attraverso i profili social. “Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando, appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi” queste le sue parole. Continua poi spiegando:”Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro… grazie a tutti, tornerò presto, sognatori“.

Anche il 14 febbraio, giorno di San Valentino, la giovane ragazza napoletana pubblica sui social. Appare infatti una storia ironica di Mariagrazia che sulla foto della sua mano con attaccata una flebo scrive: “speravo in un San Valentino da festeggiare (lo desideravo proprio tanto) e sono stata accontenta il mio cuore mi ha portato dritta in cardiologia“.

Non perde quindi il suo spirito e cerca di ironizzare sulle sue condizioni. A quanto pare però le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, a dirlo è stata la stessa nonna Margherita con un post apparso un paio di giorni fa. “Ho appena saputo che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, vi chiediamo una preghiera e tanto amore” scrive la nonnina.

“Il papà ha detto per me può anche morire”

“Non c’è cosa più triste di stare male – si legge in uno degli ultimi post di Nonna Margherita – e desiderare un padre e nonostante lui sappia ha detto per me può anche morire”. Ieri sera, poi, l’appello social per ritrovare l’uomo: “Come si può negare una figlia sofferente in un momento così delicato? CHIEDO A VOI SE QUALCUNO CONOSCE MASSIMO IMPERATRICE il papà di Mariagrazia provate a fargli cambiare idea, magari da qualche parte anche lui ha una coscienza. È il suo unico grande desiderio”.

Poco dopo, sempre su Facebook, viene postata la foto dell’uomo con la seguente didascalia: “Il desiderio più grande di Mariagrazia vedere il padre che continua a negarsi lui è Massimo Imperatrice figlio della cantante Gloriana e dell’impresario Pino Moris. Vi chiediamo semplicemente di diffondere queste immagini affinché persone di sua conoscenza possano fare leva sulla sua coscienza”.