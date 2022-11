Casa Surace in lutto per Nonna Rosetta: “Ora prepara il ragù anche lassù”

E’ morta Nonna Rosetta, la nonna di Casa Surace nonché del web per antonomasia. Aveva 89 anni.

Originaria di San Giorgio a Cremano, dove era nata nel 1933, si era poi trasferita a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Grazie a Casa Surace, da alcuni anni era diventata grazie alla sua simpatia, al suo viso dolce e alle sue battute. Un volto amato del web e non solo. I video di Nonna Rosetta sono stati tradotti anche in cinese e portoghese (per il Brasile, ad esempio), e hanno raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni.

L’addio di Casa Surace

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla Ciao, nonna Rosetta”.

MORTA NONNA ROSETTA, COSI’ PARLO A “IL MATTINO”

In una passata intervista a Il Mattino, Nonna Rosetta parlò così, a proposito dell’essere diventata la nonna di Casa Surace e dell’intero web: “Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”.