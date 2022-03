Da oggi al via le somministrazioni di Novavax: il nuovo vaccino disponibile a Mugnano, Pozzuoli e Afragola

Arriva Novavax in Campania, da oggi sarà possibile effettuare il nuovo vaccino a base proteica, aperti anche gli hub per gli Open Day. Ieri sono arrivate le prime 16.700 dosi, sulle 53mila che spettano alla regione Campania, e da oggi gli hub vaccinali inizieranno la somministrazione. Il vaccino Nuovaxovid, prodotto da Novavax, prevede due dosi, la seconda delle quali da effettuare dopo 21 giorni dalla prima.

Come funziona ‘Novavax’

La “tecnologia” alla base della struttura di Novavax è più tradizionale, a differenza infatti di Pfizer e Moderna entrambi vaccini a mRNA, l’ultimo arrivato sfrutta la proteina spike di SARS-CoV-2. La sua struttura “tradizionale” fa sperare di poter convincere anche chi ad oggi ancora non ha effettuato la vaccinazione anti-covid. Infatti chi ha rifiutato le somministrazioni dei due vaccini Moderna e Pfizer giustificando la mancata vaccinazione con la paura del “nuovo vaccino” o per le tempistiche di produzione, dovrebbe ora sentirsi più tranquillo nell’effettuare il tradizionale vaccino a base proteica. La caratteristica del vaccino Novavax è infatti quella di contenere la proteina spike di SARS-CoV-2 assieme ad una sostanza adiuvante. Questa “unione” permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all’antigene. Solitamente porta anche ad un aumento della durata di protezione.

Il Nuovavax non potrà essere utilizzato per completare un ciclo vaccinale iniziato con un medicinale a mRNA, ne come dose booster.

Il direttore generale dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, in un intervista televisiva tempo fa, aveva parlato di Novavax: “E’ un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna, sarà un’opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi”.

Gli orari dell’hub dell’Asl Napoli2 Nord

Per i residenti dell’Asl Napoli2 Nord sarà possibile vaccinarsi con Novavax, con la modalità Open Day, senza prenotarsi, questi gli orari degli hub: