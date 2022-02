La quarta dose non si farà, il direttore dell’Aifa spiega: “Si va verso il richiamo annuale”

“Non ci sarà la quarta dose, ma un richiamo annuale” queste le parole di Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa a Rai3. Il direttore generale ha spiegato che il prossimo richiamo che verrà richiesto non dovrà essere considerato come “la quarta dose” ma come un “richiamo annuale”.

Le parole di Magrini sulla “quarta dose”

In una puntata del programma televisivo ‘Elisir‘, in onda su Rai 3, il direttore generale dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha fatto il punto sulla questione vaccini. “Non sarà una 4/a dose ma un richiamo, speriamo annuale” queste le parole su una possibile quarta dose. “L’efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti cosi in fretta” spiega ad ‘Elisir‘. “C’è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l’ha parzialmente ridotta” continua parlando del piccolo freno messo da Omicron, ma subito risolto. Infatti tiene a precisare che tutta la comunità scientifica “ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque“.

Ha parlato poi di Novavax, il nuovo vaccino tanto atteso. “Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E’ un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna” spiega. “Quindi Novavax sarà presto un’opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi” continua poi. Spiega poi, guardando i dati dei vaccini che i vaccini a mRna “si sono rivelati i vaccini più efficaci“. Tranquillizza inoltre sul fatto che i vaccini a mRna sono quelli “su cui non c’è da avere nessun dubbio rispetto a interferenze geniche, genetiche“.