La lunga latitanza, la cattura e ora la dissociazione dalla camorra: la parabola criminale di Marco Di Lauro

Marco Di Lauro fu accusato del delitto Maisto avvenuto nella villa comunale di

Secondigliano nel 2008. Con lui coinvolti nell’inchiesta altri 23 soggetti ritenuti affiliati al sistema di Cupa dell’Arco: Nunzio Talotti, Pasquale Spinelli e Gennaro Vizzaccaro.

«Se mi giro avete un problema», Tamburrino punta il dito contro Marco Di Lauro

Tra i grandi accusatori di Marco Di Lauro, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Ciro Maisto, c’è sempre lui. Salvatore Tamburrino, il superpentito che sta riempiendo pagine e pagine di verbali contro il suo ex clan. Anche sull’omicidio di ‘mellone’ fondamentali, per gli inquirenti, si sono rivelate le sue dichiarazioni. Per quell’omicidio sono in carcere Nunzio Talotti, Pasquale Spinelli e Gennaro Vizzaccaro, altri esponenti apicali del gruppo del Terzo Mondo. Le accuse di Tamburrino a Di Lauro «Fu Pasquale Spinelli a raccontarmi le circostanze del fatto quando venni scarcerato. Fu Spinelli che mi disse di essere andato a bussare a Maisto per farlo scendere e si era portato il motorino dietro la villa dicendo ‘ci sono gli amici che ti vogliono parlare’ facendo i nomi di Nunzio Talotti e Raffaele Musolino e disse che alla villa c’era pronto Antonello Faiello che gli sparò. Chiesi allo Spinelli dei motivi che avevano spinto il clan ad ucciderlo, poichè Maisto era un affiliato storico ai Di Lauro, che aveva commesso anche omicidi per il clan medesimo. Spinelli disse che era un periodo che il Maisto era incontrollabile, trattava male i ragazzi e diceva cose del tipo ‘se io mi giro con gli scissionisti i Di Lauro hanno un problema’. Disse Spinelli che a Marco Di Lauro queste parole avevano dato fastidio ed ordinò di uccidere Maisto».

Una vera e propria bomba colpisce la camorra napoletana. Come riportato in anteprima dal collega Luigi Nicolosi sulle pagine de Il Roma (leggi qui l’articolo) Marco Di Lauro si sarebbe dissociato dalla camorra. Dissociamento che non vuole dire pentimento, ma che significa un taglio netto col passato, ossia la sua volontà di non avere niente più a che fare col mondo camorristico. Un modo dove è nato e cresciuto, Marco Di Lauro, fino a diventare prima il rampollo del clan poi il reggete e capo incontrastato fino alla sua cattura.