Oltre al logo, il servizio può generare un pacchetto per il branding dei social network, biglietti da visita, carta intestata, favicon e firme e-mail

Il generatore online di loghi Logaster ha introdotto nuovi strumenti per offrire maggiore praticità agli utenti di tutto il mondo. Ora, oltre al logo, puoi creare altri elementi d’identità aziendale sul sito: un pacchetto per il branding sui social network, biglietti da visita per i dipendenti, carta intestata, una favicon (l’icona che appare in una scheda aperta accanto al nome del sito) e le firme delle e-mail.

Secondo il sondaggio di Logaster le piccole imprese non vogliono investire grandi somme nel design del logo. Circa il 20,5% degli imprenditori non è disposto ad acquistare un logo, e il 53,9% accetta di pagare non più di 100 dollari. Puoi acquistare un emblema creato con un generatore online per soli 19,99 Euro. Un pacchetto con un set completo di loghi in diversi design e formati, più un biglietto da visita, immagini per i social media, carta intestata e firme e-mail, costa 89,99 Euro.

Puoi scaricare il pacchetto di design in formato vettoriale e raster (PNG, SVG, DOX, JPEG e PDF). Il formato vettoriale ti consente di ingrandire l’immagine per la stampa mantenendone la qualità, e il raster serve per lavorarci su Internet. Avrai la certezza della qualità del tuo pacchetto di identità aziendale con Logaster, anche se non ti sei mai occupato di design.