Omicidi Avolio e Milano, arrestati i responsabili della faida tra gli eredi dei Lo Russo

PUBBLICITÀ

La scia di sangue nella Faida

La Direzione Distrettuale Antimafia ha fatto luce sugli omicidi Antonio Avolio e Salvatore Milano avvenuti nella faida tra gli eredi del clan Lo Russo. Il primo è avvenuto il 24 giugno 2021 in via Teano a Miano mentre il secondo è stato condotto il 22 aprile 2021 in via Vittorio Veneto.

Stamattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare custodiale, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 soggetti ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, omicidi, lesioni, esplosioni di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni e detenzione di sostanza stupefacente, commessi per agevolare il clan Lo Russo e con l’aggravante del metodo mafioso.

PUBBLICITÀ

L’attività investigativa condotta, dal febbraio 2021 al 2022, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, Sezione “Catturandi”, e del Commissariato P.S. di Scampia, con l’ausilio della Squadra Mobile di Perugia e dei Commissariati di P.S. di Giugliano e di Anzio, ha consentito di raccogliere elementi probatori in ordine all’esistenza, struttura e operatività dei gruppi criminali Scognamiglio e Pecorelli, entrambi articolazioni del clan Lo Russo i quali, con estrema ferocia, si sono contesi la leadership nei quartieri napoletani di Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella.

PUBBLICITÀ