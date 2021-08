Nelle ultime ore in relazione all’omicidio di Salvatore De Martino (e al ferimento di Salvatore Scarpato) avvenuti la scorsa notte a Ponticelli ha iniziato a circolare, tramite la nostra pagina, la foto di Salvatore De Martino. Ebbene trattasi di palese errore: la foto in oggetto riguarda una persona incensurata e assolutamente estranea a fatti di malavita. Si tratta di una imprenditore nel settore dei pellami che è totalmente estraneo a circoli malavitosi: la foto è stata diffusa per errore dalle forze dell’ordine e, sempre per errore, confermata ai nostri giornalisti.

Non è stata leggerezza nostra né una nostra iniziativa, la redazione si scusa con l’uomo tirato in ballo per errore e con la sua famiglia. Trattasi dunque di palese errore indotto da fonti investigative e non certo da una nostra iniziativa personale. Restiamo a disposizione con il signor De Martino e con la sua famiglia per ulteriori ed eventuali chiarimenti ribadendo che non era assolutamente nostra intenzione arrecare alcun danno alla sua persona. La redazione è disponibile a qualsiasi forma di confronto.