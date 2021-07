Osservatorio Tik Tok, Borrelli pubblica video di un bimbo con la canzone neomelodica “colp ‘e pistol”

Un bambino con atteggiamenti che impugna e maneggia una pistola (non sappiamo se vera o falsa) mentre il proprio genitore (la mamma) lo immortala con il cellulare per condividere il filmato su Tik Tok. È l’ultima segnalazione inviata dagli utenti all’ Osservatorio su Tik Tok istituito dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per combattere e denunciare il degrado culturale e la celebrazione della malavita.

Come se non bastasse, per dare ancora più ‘drammaticità’ alla scena, il video è accompagnato dalle note di una canzone, ovviamente, neomelodica dal titolo “colp ‘e pistol” già finita nell’occhio del ciclone per il messaggio ultra criminale del messaggio e del video clip nel quale viene di fatto presentato ai giovanissimi un modello di vita criminale e senza regole.

“Riceviamo segnalazioni da Tik Tok in maniera costante. Sono davvero troppi i contenuti che esaltano la criminalità, ponendola come uno stile di vita da prendere come modello. Se poi un genitore, magari per manie di protagonismo, per fare qualche visualizzazione in più, ‘usa’ il proprio figlio trasformandolo in baby-camorrista, seppur per finzione scenica, allora ci troviamo di fronte ad un problema enorme ed allarmante. Abbiamo segnalato il filmato all’assistenza sociale, crediamo che si debba intervenire. Un bambino che viene spinto a giocare a fare il criminale rischia di trasformarsi un giovane delinquente. Qui, però, il problema è più generale, si stanno utilizzando i social per fare propaganda criminale, per questo abbiamo creato l’osservatorio, per lanciare un allarme e chiedere l’attenzione di istituzioni, forze dell’ordine e magistratura.”- hanno dichiarato il Consigliere Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.