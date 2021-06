Un ammanco importante. Di quelli che fanno rompere le alleanze e che, il più delle volte nel mondo della malavita, portano ad omicidi. Nel decreto di fermo eseguito qualche giorno fa dagli uomini della squadra mobile contro gli Abbinante sono allegate le dichiarazioni di Gennaro Notturno ‘o sarracino, ex pezzo da novanta della mala di Scampia. Notturno ha illustrato ai magistrati i contrasti sorti tra i gruppi nati dalla Scissione dei Di Lauro offrendo spunti interessanti anche per inquadrare l’omicidio di Nicola Notturno, suo nipote, ucciso qualche anno fa al lotto T/a.

«Nicola Notturno iniziò l’attività criminale, occupandosi sia del fumo, del kobrett, del crack e poi per l’Oasi di eroina: egualmente nei Sette Palazzi di eroina e di crack, poi mise anche la piazza di fumo. Nicola era responsabile della cassa, ossia del fondo che ci venne fornito dagli Amato-Pagano, in particolare Ciro Mauriello, su accordo di Mariano Riccio. Premetto che avevo appreso che mio fratello Vettorio, una volta arrestato, aveva lasciato in fondo cassa degli Amato-Pagano otto milioni di curo che poi, in qualche modo, erano pervenuti credo alla famiglia Abete ed anzi, poiché Arcangelo Abete era in carcere, e poi agli arresti domicíliari, erano pervenuti ai suoi referenti sul territorio. Io sospetto che costoro abbiano fatto sparire gran parte di quella somma; quindi dovemmo ripartire praticamente da zero, con la garanzia che Mauriello, che era il referente principale di Riccio prima e di Rosaria Pagano poi, ripartimmo nella zona che ho detto. Mauriello ci riforniva di droga e noi lo pagavamo quando incassavamo. Poiché mio fratello Raffaele ra in carcere i rapporti con gli Scissionisti erano tenuti da Nicola mio nipote».