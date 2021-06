Tra una ripresa e l’altra di Temptation Island 2021 il conduttore Filippo Bisciglia ha dovuto fare i conti con alcuni problemi famigliari. È stato lo stesso presentatore, diventato popolare grazie al Grande Fratello, ad annunciarlo tramite un post Instagram che ha allarmato tutti i suoi fan. Bisciglia ha condiviso sul suo account uno scatto da bambino con gli amati genitori. “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”, ha scritto il 43enne che non ha fornito, per il momento, i dettagli della faccenda.

Temptation Island: il messaggio di Filippo Bisciglia

Nel giro di pochi minuti il post Instagram di Filippo Bisciglia è stato sommerso di like e commenti. Non è mancato quello di Pamela Camassa, showgirl fidanzata con Bisciglia da circa dieci anni. La soubrette toscana ha lasciato dei cuoricini sotto l’immagine del compagno. Come sempre Pamela ha seguito Filippo in Sardegna per le riprese di Temptation Island. La nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi partirà su Canale 5 mercoledì 30 giugno. Nei giorni scorsi una tromba d’aria si è abbattuta sul set della trasmissione, allestito in Sardegna all’Is Morus Relais.

