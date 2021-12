Padre Maurizio piange l’ennesima vittima della terra dei fuochi: “Addio Teresa”

“E anche tu, Teresa, sei volata via. Cancro. Il maledetto cancro che ci inchioda e ci trafigge. Addio, Teresa. E grazie. Hai amato Gesù su questa terra. Adesso lo contempli faccia a faccia. Prega per noi, Teresa”, Questo il messaggio che con Padre Maurizio Patriciello ha voluto dedicare all’ennesima vittima della terra dei fuochi: Teresa Scuotto, di Caivano.

“Che bella foto! Un giorno di meritato riposo al mare. Teresa, la prima a sinistra, sorridente come sempre, ieri sera, ha sciolto le vele. Addio, Teresa. Abbiamo pregato e sperato insieme. Insieme siamo stati divorati dalla sete di giustizia e di verità. Insieme abbiamo lottato perché la “ terra dei fuochi” smettesse di mietere vittime. Adesso che sei al cospetto del buon Dio, non ci abbandonare. Continua a farci compagnia. Addio, Teresa. Solo la certezza della vita eterna può sciogliere lentamente il nodo che ci serra la gola e il cuore. Addio, Teresa. Padre Maurizio o “ la mia stella cometa” come amavi chiamarmi tu”.