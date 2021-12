Investito e ucciso in via Miano, a Capodimonte l’ultimo saluto ad Adrian

Si terranno domani mattina alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Capodimonte le esequie di Adrien Olmo, il 27enne investito in via Miano lunedì sera.

Adrien stava rientrando di sera a casa quando una Maserati Levante l’ha travolto in pieno. L’autista, S.A. di 31 anni, invece di fermarsi ha proseguito la sua corsa verso la Tangenziale. Inutili i soccorsi al 27enne, arrivato in condizioni disperate all’ospedale Cardarelli dove poi è deceduto.

La Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli diretta dal capitano Antonio Muriano ha avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada chiedendogli di costituirsi. S.A. il giorno dopo si è presentato spontaneamente al Comando di via de Giaxa dopo aver letto gli articolo apparsi sulla rete. Il 31enne ha riferito di non essersi accorto della gravità della situazione mentre era alla guida della Maserati Levante, presa a noleggio. L’uomo, a piede libero, dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Adrien Olmo era molto conosciuto e ben voluto a Capodimonte, così come la sua famiglia. La tragedia ha sconvolto il quartiere, sprofondato nel dolore. Lo stesso dolore che domani, giorno dell’ultimo saluto.