La giunta guidata dal sindaco Nicola Pirozzi si trova a fare i conti con un altro tassello mancante. Stamattina ha rassegnato le dimissioni il vicesindaco Pasquale Mallardo. Una decisione dettata da motivi personali quella dell’esponente del M5S, come chiarito in una lettera protocollata al Municipio. Mallardo oltre al ruolo di vicesindaco ricopriva anche la carica di assessore alle politiche sociali. Ecco il testo della lettera.

“Con la presente rassegno le dimissioni da Vicesindaco ed Assessore alle politiche sociali. L’esperienza, che ho vissuto in questi mesi, è stata per me importante da un punto di vista umano ed amministrativo,mi sono sempre adoperato al massimo delle mie possibilità, spendendomi con tutte l’energie e la professionalità,l’impegno è stato totale.

Tale decisione, maturata con forte rammarico trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personali. Pertanto è corretto restituire le deleghe a me affidate. Per i motivi sopra esposti, le mie dimissioni, ampiamente meditate, sono irrevocabili. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco della Fiducia e della Stima accordatami. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi sono stati accanto con sincera amicizia. Ringrazio i colleghi Assessori, persone speciali con le quali ho condiviso ansie e preoccupazioni. Ringrazio i consiglieri comunali. Ringrazio i dipendenti del comune. Ringrazio soprattutto i Cittadini di Giugliano con i quali mi scuso per questa precoce interruzione di mandato amministrativo con la speranza di essere stato,anche solo per pochi mesi, all’altezza del compito. Auguro al Sindaco e a tutta la maggioranza un sincero Buon Lavoro.Giugliano in Campania”

Dott. Pasquale Mallardo