Temptation Island, scoppiano le polemiche su Manuela e Stefano: "Ci hanno preso in giro"

Scoppia il caos sulla coppia di Temptation Island formata da Manuela e Stefano che, dopo l’uscita di scena di Valentina e Tommaso sono finiti subito al centro delle polemiche. I due, di Brindisi, hanno deciso di partecipare al programma dopo che la donna ha scoperto l’infedeltà del suo compagno, interrompendo di conseguenza la convivenza.

Durante il loro percorso a Temptation Island, i due fidanzati spesso si sono lasciati andare a recriminazioni l’uno nei confronti dell’altra. «Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell’approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo». Queste le parole di Stefano. Lei ha ribattuto: «È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta. Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto».

Adesso però spunta l’indiscrezione. Secondo l’influencer campana Deianira Marzano, la coppia è stata avvistata insieme a Brindisi. I fan si dividono: «Ci hanno preso in giro?». Appuntamento alla prossima puntata.

Temptation Island, qualche giorno fa polemiche su Tommaso e Valentina

Dopo la seconda puntata, anche Tommaso e Valentina erano ormai arrivati al capolinea. Alcuni rumors, però, parlano di un ritorno di fiamma ed i fan del reality hanno espresso la loro rabbia sui social. «Tommaso e Valentina sono ritornati insieme? Ci hanno preso solo in giro».

Di seguito, il botta e risposta all’interno del programma.

«Sono contento di quello che ho fatto. Neanche adesso si è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Dopo quello che ha visto doveva piangere, invece neanche una lacrima. Conferma quello che pensavo, non gliene frega un c***. Meglio che l’ho lasciata adesso che tra due anni». Queste le parole di Tommaso dopo la fine dell’avventura a Temptation Island.

E Valentina replica. «È successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato il mio divertirmi. Io sono stata con persone fantastiche e mi sono comportata come una principessa. Sapevo che potevamo lasciarci da qui a qualche anno…». Insomma, che l’intesa mancasse non è una novità, ma anche dopo il programma i due hanno dimostrato di non avere fiducia l’uno nell’altro.