Clan Mallardo. “Le mesate non ce ne stanno più”, quando Picardi trovò la cassa vuota

“Da questo mese mesate non ce ne stanno più, ci vogliono quattro o cinque mesi per metterci in carreggiata”. Questa la frase che Patrizio Picardi, secondo il pentito Giuliano Pirozzi, pronunciò quando fu designato reggente del clan Mallardo. La ricostruzione delle fasi concitate all’interno della cosca è avvenuto nel corso dell’ultimo processo sul riciclaggio in Toscana. Pirozzi racconta degli ammanchi di cassa e delle tensioni all’interno dei Mallardo: “Il gruppo mio era l’area San Nicola. Venne da me Patrizio Picardi, non lo dimentico mai, prese e sbattè i libri contabili e disse. E questo è quello che avete combinato”. La stessa cosa, prese e andò da Micillo Biagio, perché si spostò da Casacelle ad Ariano Irpino e gli andò a dire tutto quello che aveva sperperato e tutto quello che avevano fatto e disse: “Da oggi ‘o ciuccio ‘o porto io!”.

“Quando fu investito Picardi Patrizio e prese i cosiddetti libri contabili in mano del clan e trovò la cassa sperperata da Micillo Biagio e Raffaele Mallardo, detto Cicchirocco, perché fino a quando c’era Feliciano Mallardo c’era fino all’ultimo centesimo lui venne da me. Io mi trovavo in buoni rapporti, però Patrizio Picardi li mandò a chiamare, disse: “Da questo mese mesate non ce ne stanno più, ci vogliono quattro o cinque mesi per metterci in carreggiata”, quindi anche i più stretti, addirittura lo zio di mia moglie, Gennaro Catuogno, fu il primo a mettersi contro di me pur di non perdere la mesata e quindi accentuava il complotto pur di non pendere la somma mensile.

No, c’erano pochi soldi nella cassa e venivano dimezzati, la doppia a Pasqua… ad agosto non c’erano più”.