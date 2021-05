Il nuovo difensore del Napoli potrebbe arrivare dalla Spagna con tanto di referenze dell’amatissimo ex azzurro Raul Albiol. Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Pau Torres, 24enne difensore del Villarreal.

Su Pau Torres anche due top club

Su di lui ci sono le attenzioni di Manchester United e Real Madrid, ma il difensore spagnolo potrebbe optare per uno step intermedio per non rischiare di bruciarsi in un top club europeo. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport che scrive di un’operazione che si agirerebbe sui 30 milioni di euro. Un prezzo importante ma assolutamente alla portata del Napoli, tra i pochi club con i bilanci a posto e che, in caso di qualificazione Champions, potrebbe affondare il colpo.

Nel 2019 il debutto con la Spgna

Il centrale è nel giro della Nazionale iberica, avendo debuttato il 15 novembre 2019 debutta nella sfida vinta per 7-0 contro Malta rimpiazzando al 61′ Sergio Ramos.

Un esordio fortunato, quello di Pau Torres, visto che appena un minuto dopo essere entrato in campo riuscì a realizzare il suo primo, e finora unico, gol con le Furie Rosse.

Palmares Raul Albiol

Come detto, sarebbe stato Raul Albiol a segnalare il difensore alla dirigenza del Napoli. Il calciatore è rimasto molto legato alla società per cui ha giocato per cinque anni, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Europea, entrambe sotto la guida di Rafa Benitez.

Albiol nel suo Palmares conta anche la Liga-2011/12 e la Supercoppa Spagnola del 2012, vinte entrambe con il Real Madrid, e due coppe di Spagna, vinte con il Valencia, nel 2007/08, e con il Real Madrid, nel 2010/11 ed una Coppa Uefa vinta con il Valencia. Inoltre con la nazionale spagnola ha conquistato due campionati europei ed un mondiale.