Paura a Napoli, rogo in un palazzo: vigili del fuoco sul posto

Black out momentaneo questa mattina nella sede della Marina Militare -Sportello di Orientamento Napoli e Campania e della vicina Biblioteca Militare a causa di un incendio di alcuni cavi elettrici sotterranei. Il rogo ha costretto la struttura militare a utilizzare una fonte alternativa per la fornitura della corrente.

Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato chiamati per il presidio di sicurezza dell’area e tecnici Enel per riparare il guasto. I pompieri stanno tentando di individuare la fonte dell’incendio. Al momento. Black out anche in alcuni bar, ristoranti e al Superò di Santa Lucia dove la corrente è mancata già due volte prima di essere ripristinata.