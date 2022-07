Rubano il portafoglio ad una 20enne di Giugliano, paura ai Quartieri Spagnoli

Una 20enne di Giugliano ha passato una notte di paura ai Quartieri Spagnoli. La ragazza era insieme agli amici all’esterno di un noto locale in via Teatro Nuovo, quando, poco prima della mezzanotte, ha subito il furto del portafoglio. Secondo la ricostruzione della 20enne alla polizia, alcuni ignoti avrebbero aperto la borsa e portato via alcuni documenti e la carta di credito, inoltre, nel portafoglio c’erano 30 euro in contanti. I ladri con la carta hanno tentato di prelevare altri soldi, ma la 20enne ha ricevuto un sms che l’avvertiva del tentato prelievo.

I CONTROLLI DELLA POLIZIA

Sabato nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli al centro storico e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività gli agenti nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone, Costantinopoli, San Sebastiano, De Marinis, Candelora, Santa Chiara e a borgo Orefici, hanno identificato 48 persone e controllato 2 esercizi commerciali. Infine, gli operatori nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in largo Baracche hanno identificato 45 persone.