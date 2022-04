Paura durante un funerale, carro funebre vola nella scarpata con parroco e feretro

Ha dell’assurdo quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Forlì Cesena. Come raccontato da Il Corriere Romagna, un carro funebre è caduto in un dirupo portando con sè anche il parroco e il feretro. L’imprevisto è avvenuto a pochi passi dal cimitero di Montepetra di Sogliano, frazione di Sogliano al Rubicone. Il carro funebre si trovava su una strada in salita a pochi passi dal cimitero.

Ad un certo punto si ferma e comincia a muoversi all’indietro e il religioso, nel tentativo di fermarne la “corsa all’indietro”, finisce in una scarpata assieme al mezzo e alla bara col defunto. Il parroco, don Renato Serra, non ha riportato gravi conseguenze e proprio per questo ha ammesso di aver “ringraziato la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio”.