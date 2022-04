Torino, scoprono che la figlia è lesbica e chiamano un esorcista per “guarirla”

A Torino, una sedicenne ha raccontato a scuola gli abusi subiti in famiglia. Dalle sue parole è emerso che quando i genitori hanno scoperto che aveva una fidanzata, hanno iniziato a impedirle di uscire, arrivando addirittura a consultare un esorcista.

Chiamano l’esorcista per “curare” la figlia lesbica

La scoperta dell‘omosessualità della figlia aveva sconvolto incredibilmente i genitori. Prima i litigi, poi il divieto di uscire e vestirsi liberamente, fino ad arrivare addirittura a chiedere l’intervento di un esorcista. La coppia, infatti, viveva ancora nella convinzione – bigotta, retrograda, nonché errata – che l’omosessualità fosse qualcosa da curare: un male da estirpare. Fortunatamente, il prete consultato si è rifiutato di praticare alcuna forma di esorcismo nei confronti della sedicenne. Proponendosi, piuttosto, di dare conforto spirituale alla famiglia.

La 16enne aveva raccontato gli abusi in una lettera all’insegnante

La vicenda, raccontata da Repubblica, è avvenuta a Torino. La vittima, una studentessa di 16 anni, aveva confidato ad un insegnante di subire maltrattamenti in famiglia. Infatti, attraverso una lunga lettera, aveva raccontato gli abusi emotivi e psicologici dei genitori e il disagio provato dalla scoperta della sua omosessualità. Aveva, quindi, rivelato le discussioni, le punizioni, in che modo la madre le impedisse di uscire e controllasse gli abiti indossati. Lasciando intendere come si sentisse giudicata, incompresa e oppressa tra le mura di casa.

L’intervento della scuola e degli assistenti sociali

In seguito al racconto, la scuola aveva iniziato un procedimento. Così, una volta constata la situazione, avevano allontanato la ragazza dalla famiglia. Gli assistenti sociali, con il loro intervento, avevano poi provveduto a dare supporto psicologico alla studentessa, ma anche ai genitori, incapaci di accettare il naturale orientamento sessuale della figlia.

La Pm Badellino ha ascoltato anche l’esorcista

Aveva avuto, così, inizio una vera e propria indagine – condotta dalla Pm Barbara Badellino – nei confronti dei genitori, accusati di maltrattamenti. La Pm, inoltre, aveva ritenuto di ascoltare anche il sacerdote chiamato dalla coppia per “guarire” la figlia. Il prete ha raccontato alla pm di essersi rifiutato, spiegando ai genitori: “Non c’è il maligno dietro all’omosessualità. Non si può fare un esorcismo per questo. Io posso solo parlarle per darle un conforto religioso“.

L’accusa di maltrattamenti è stata archiviata

L’accusa di maltrattamenti contestata ai genitori, ora, è stata archiviata dietro richiesta della Procura. A quanto pare, infatti, la stessa ragazza avrebbe espresso la volontà di essere riavvicinata alla famiglia.