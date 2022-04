Chiude il Castel dell’Ovo, si sta sgretolando e cadono pietre dalla facciata: “É pericoloso”

Il Castel dell’Ovo si sta sgretolando, con le pietre che continuano a cadere dalla facciata esterne. Al momento, le operazioni di sicurezza attuate, non hanno sortito alcun effetto. Per il Comune di Napoli il castello è dunque pericoloso, e quindi è scattata la chiusura a tempo indefinito. Attività all’interno, convegni, mostre, spettacoli, shooting fotografici, video di matrimoni e guide turistiche sono sospesi. Si potrà accedere alla struttura solo per motivi di servizio.

La chiusura per motivi di sicurezza

La situazione resterà invariata fino all’esecuzione dei lavori di sicurezza. È tutto nero su bianco – scrive Fanpage – nella Disposizione dirigenziale numero 13 del dirigente del Servizio Cultura di Palazzo San Giacomo, firmata ieri, 13 aprile 2022, con ad oggetto: “Chiusura di Castel dell’Ovo per motivi di sicurezza a causa del distacco di pietre dalla facciata“.

La decisione è giunta dopo la relazione del Servizio Tecnico Patrimonio del 12 aprile 2022, con la quale ha comunicato al Servizio Cultura “l’inefficacia degli interventi ad oggi posti in essere per la messa in sicurezza della facciata del Castel dell’Ovo tanto da non poter escludere, anche per un periodo relativamente breve, il distacco di ulteriori conci”.