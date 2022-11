Paura nel Napoletano, bomba carta nella notte: l’esplosione avvertita a 30 metri di distanza

Verso mezzanotte a Pollena Trocchia i Carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti a via G. Leopardi 3 per l’esplosione di una bomba carta.

Poco prima ignoti avevano gettato un ordigno in un fusto di cemento per la raccolta dei rifiuti. L’esplosione ha proiettato alcuni frammenti fino a trenta metri di distanza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Cercola e dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco.