Napoli. Rapina all’ostello con uno scooter rubato, in manette per 45 euro

Quartieri Spagnoli. Rapina all’ostello con uno scooter rubato. Carabinieri arrestano 49enne. In manette per 45 euro. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno arrestato Ciro Ponzio, 49enne napoletano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

Il 49enne è gravemente indiziato di una rapina commessa il 28 agosto scorso in un ostello di Piazza Santa Maria la Nova. Dalla cassa avrebbe asportato 45 euro in contante e sarebbe fuggito con uno scooter provento di un furto commesso in Via Calata Trinità Maggiore.

Ponzio è stato tradotto al carcere di Poggioreale.