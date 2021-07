Oggi si è verificato l’ennesimo incidente in via Benedetto Cozzolino. A perdere la vita è stato un 54enne in seguito alla caduta dallo scooter ad Ercolano. L’uomo era in sella di un Beverly 250 e stava percorrendo la strada verso di Torre del Greco quando, per motivi da accertare, è caduto al suolo. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dopo poco è deceduto per la gravità delle ferite.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Portici – Ercolano e gli agenti della Municipale. Sono in corso indagini per risalire alle cause del decesso: non si esclude una caduta accidentale dallo scooter.