La giunta della Regione Campania ha stabilito che nei primi giorni del mese di agosto verrà approvata la delibera di aggiornamento del “Piano regionale per il recupero delle liste di attesa”. Con questo provvedimento saranno stanziati fondi aggiuntivi per potenziare l’offerta di prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche e per consentire anche alle strutture private accreditate di contribuire al recupero delle prestazioni non erogate ai cittadini campani nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid. Viste anche le difficoltà dovute all’esaurimento dei badget.

Covid: in Campania tasso al 6%, aumentano i ricoverati

Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Covid n Campania complice l’ormai tradizionale flessione dei tamponi della domenica: oggi il virus fa registrare 115 positivi su 1.923 tamponi molecolari esaminati, 186 in meno di ieri con 4.035 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo al Covid il 5,98% dei test. Quasi un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 5,05%. In un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.580 il numero di vittime Covid con l’unico decesso registrato dall’unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore e aumenta – e questa non è una buona notizia – il numero dei ricoveri ospedalieri. 188 ricoverati con sintomi, otto in più di ieri, e 12 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.

De Luca, mascherine all’aperto? Proroga certa

“Facciamo altre dieci ordinanze per rendere obbligatorie dieci mascherine, anche sulle orecchie”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita al Policlinico di Napoli. Preannunciando la proroga dell’ordinanza sull’obbligo delle mascherine all’aperto che scade a fine luglio.

“Quando diciamo – ha detto – che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimoò. Dobbiamo sapere che anche con la seconda dose c’è un 10% che si contagia. Il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri ma contagia a sua volta gli altri, quindi l’uso della mascherina dev’essere obbligatorio sempre anche quando si è vaccinati per la tutela propria e degli altri. È davvero un martirio portare la mascherina? Certo è un piccolo fastidio ma in cambio abbiamo una grande protezione e un aiuto per tornare alla vita normale.