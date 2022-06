Mega rissa in spiaggia tra giovani, interviene la polizia: caos e tafferugli

Violenza e caos su un lido di riviera di Peschiera del Garda, per fermare una rissa provocata da un gruppo di ragazzi è dovuta intervenire la polizia.

L’appuntamento tramite TikTok. In migliaia, ieri, si sono presentati sulla lingua di spiaggia tra il lido Campanello (a Castelnuovo del Garda) e il lido Pioppi (a Peschiera del Garda) per quello che il social anticipava come un raduno di musica trap nel giorno della Festa della Repubblica. Un appuntamento che è sfociato in una maxi rissa, secondo le prime informazioni, scatenata dal furto di un portafoglio. Per riportare l’ordine è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa.

Stando a quanto riferito dalla questura di Verona, la polizia è dovuta intervenire intorno alle 16 con un cospicuo numero di agenti per sedare quella che viene definita “una rissa scoppiata tra alcune bande di giovani”. Un ragazzo sarebbe rimasto ferito a una spalla. “Una ragazza volontaria della Festa di Radio Onda D’Urto presente in spiaggia ci ha raccontato che – scrive l’emittente – la sua amica ha ricevuto manganellate sulla schiena mentre era ferma. Decine e decine di ragazzi e ragazze, molti di seconda generazione sono stati schedati”.

Quasi tutti sono arrivati in treno alla stazione di Peschiera del Garda e hanno raggiunto a piedi la spiaggia, rendendola invivibile. Quasi impossibile passare a piedi o in bici, musica sparata con le casse ad alto volume, schiamazzi. Fino alla rissa, scatenata pare per il furto di un portafogli.

Per riportare l’ordine è dovuta intervenire la polizia in tenuta antisommossa, che con diverse «cariche» e non poca fatica ha scortato i giovani fino alla stazione di Peschiera.