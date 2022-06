Da Masterchef a OnlyFans, foto rubate e condivise su WhatsApp: scatta la denuncia

Mery Liviero, ex concorrente dello show, sporge denuncia alla polizia postale per furto d’immagini dei suoi contenuti su OnlyFans. La piattaforma permette di pubblicare foto, esplicite o non, disponibili solo per chi è iscritto, a seguito di pagamento, al canale della persona interessata. Questo è il motivo per cui tanti sfruttano le regole del social per ottenere una rendita. L’ex concorrente Liviero spiega di aver aperto il canale proprio per una motivazione economica.

Il canale OF di Mery Liviero

La 26enne romana ha partecipato al cooking show condotto dai tre noti chef della televisione italiana: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. La concorrente dopo il programma pare non aver perso la sua passione: vivere di “cucina” è infatti ancora il suo sogno nel cassetto. Mery Liviero spiega infatti di aver aperto un canale su OnlyFans per poter finanziare il suo sogno. “L’ho fatto per finanziare l’apertura di un canale di ricette su YouTube” spiega. Le iscrizioni su OnlyFans dovrebbero aiutarla a comprare materiale da cucina e finanziare in generale i suoi sogni. Uno spiacevole inconveniente ha però minato i piani dell’ex concorrente di Masterchef, costringendola a rivolgersi alla polizia postale.

La denuncia dell’ex concorrente

I contenuti caricati, per i soli iscritti a pagamento, sul suo profilo OnlyFans non possono essere ricaricati da altri su social diversi o in generale nel web. Le foto di Mery Liviero però sono comparse su alcune chat di Whatsapp, l’episodio ha costretto la 26enne romana a sporgere denuncia alla polizia postale. Per la pubblicazione di contenuti privati di OnlyFans su forum esterno infatti la ragazza, tramite i suoi legali di Roma e Milano, ha allertato la polizia postale. “La persona in questione verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata” ha spiegato Mery Liviero. “Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale“.