Rodriguez Orejuela è morto in ospedale, è stato il nemico di Pablo Escobar

Gilberto Rodríguez Orejuela è morto in un ospedale del North Carolina dopo quasi 20 anni di detenzione negli Stati Uniti, dove venne estradato nel 2004. Insieme al fratello Miguel era ritenuto il ‘Signore della droga’ ed è stato un acerrimo nemico di Pablo Escobar, infatti, prese il comando del traffico di cocaina dopo la morte del super-narcos di Medellin. “I figli e la moglie di Gilberto informano con rammarico che nostro padre e marito è morto per un linfoma”, ha scritto in un comunicato la figlia Alexandra spiegando che la morte è avvenuta lo scorso martedì.

I RAPPORTI TRA POLITICA E NARCOS

In seguito Rodriguez ha ammesso di aver usato tangenti per assicurarsi un trattamento amichevole da potenti politici, molti dei quali erano vicini. Il boss ha preferito definirsi un “onesto magnate delle farmacie”, facendo riferimento alla catena di farmacie di proprietà della famiglia. La fine del cartello di Cali alla fine iniziò nel 1995, quando la polizia arrestò Gilberto Rodríguez Orejuela nella sua lussuosa casa a Cali, nascosto accovacciato in un guardaroba. Suo fratello minore Miguel, arrestato due mesi dopo Gilberto, sta attualmente scontando una pena detentiva negli Stati Uniti.

IL CARTELLO DI CALI

Il cartello di Cali era spietatamente violento, infatti, per anni i suoi membri hanno combattuto con i loro rivali di Medellín per controllare il mercato della cocaina. I fratelli Rodríguez Orejuela combatterono a suon di bombe e vigilantes nello scontro e si credeva che fossero dietro il gruppo Pepes responsabile della morte di oltre 60 parenti e collaboratori di Escobar.