Cantante neomelodico rapinato a Mergellina, arrestate 2 persone dopo la fuga in auto. Domenica notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale su disposizione della Centrale Operativa intervenivano in via Giordano Bruno angolo piazza Sannazzaro per la segnalazione di una rapina in atto. Una volta sul posto gli agenti venivano avvicinati dal cantante neomelodico Pino Franzese. Come riporta il Roma il giovane raccontava di essere stato affiancato da un’auto con a bordo due giovani. I due una volta scesi dal veicolo portavano via al cantante 200 euro, il cellulare, il bracciale e la collana in oro.

L’INSEGUIMENTO DOPO LA RAPINA AL CANTANTE

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dal cantante, intercettavano all’altezza delle Rampe di Sant’Antonio a Posillipo. I due malviventi viaggiavano a bordo del veicolo in fuga e li bloccavano. I napoletani G.E.D.P. e A.D.P., rispettivamente di 27 e 21 anni, arrestati per rapina aggravata. La refurtiva restituita al giovane proprietario. La polizia agiva durante il servizio di controllo del territorio.