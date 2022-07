Ponte di Lago Patria, c’è l’annuncio del sindaco sulla riapertura

Ancora pochi giorni di pazienza e finalmente dovrebbe riaprire il ponte sul Lago Patria e porre fine all’isolamento delle località di Castel Volturno Sud. Il condizionale è d’obbligo, ma per il sindaco Luigi Petrella la svolta potebbe avvenire già entro fine mese. Ad ogni modo, come si legge su Il Mattino, la riapertura non avverrà interamente, ma a senso unico alternato. L’arteria è chiusa da quasi 4 anni e, di mese in mese, sono più di 2 anni che slitta l’ormai tanto atteso evento. È infatti dal 2019 che si attende il taglio del nastro, quando una ditta veneta promise la risoluzione nel giro di pochi mesi.

In seguito a quella “garanzia”, l’azienda subì un interdittiva costringendo il primo cittadino a confrontarsi non più con il titolare, ma con il custode giudiziario nominato dal tribunale. Intanto, complice anche l’aumento dei costi delle materie prime e vari imprevisti, i tempi si sono allungati. “L’azienda – dice il sindaco Petrella su Il Mattino – dovrebbe consegnarci l’opera il 22 luglio. Dopodiché servirà un nuovo affidamento a un’ulteriore impresa affinché completi l’opera”.

I lavori, intanto, dovrebbero durare due mesi, ma nei primi dieci giorni interessa l’aspetto indispensabile alla riapertura, seppure a senso unico alternato da semaforo. I lavori durati più di due anni alla prima azienda sono stati pagati 470mila euro, mentre ne occorrerano altri 120mila per la seconda ditta. La cifra, comunica il sindaco, è stata già impegnata nel bilancio comunale e i lavori saranno affidati con la procedura dell’urgenza. In previsione, già in questa estate dovrebbe terminare l’isolamente dei circa cinquecentro residente che, avendo attività economiche o interessi nella parte del Lago Patria del Comune di Giugliano, devono quotidianamente percorrere circa 12 km anziché poche decine di metri.