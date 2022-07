L’isola più bella del mondo è nel Golfo di Napoli: Ischia sul podio del Travel+Leisure

Il magazine americano ‘Travel+Leisure’ ha stilato la lista delle isole più belle al mondo, la medaglia d’oro è tutta napoletana: Ischia. Che gli americani siano appassionati del mediterraneo, in particolare della Campania tra costiera ed isole, non è una novità. Arriva ora l’ennesima conferma del “legame” americano con la regione campana.

Il magazine di viaggi americano Travel+Leisure è uno dei giornali più autorevoli nel suo campo. Conta infatti più di cinque milioni di lettori ed undici milioni di follower sui social. Seguitissimo sia nella sua versione cartacea che digitale il magazine è una certezza nell’ambito del “travel”. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro sul podio dell’annuale “The World’s Best Awards” è l’isola più grande del Golfo di Napoli: Ischia.

Ischia “medaglia d’oro”

Una grande soddisfazione per il turismo partenopeo che dopo Procida capitale della cultura e Napoli tra le mete consigliate dalla CNN aggiunge anche il podio di Ischia tra i suoi “traguardi”. Ischia ha superato le Maldive, al secondo posto, le desideratissime isole questa volta seguono l’isola partenopea. A decretarne la vittoria sono stati proprio i lettori chiamati a valutare.

Le “categorie” messe a disposizione per la valutazione dal magazine sono i luoghi di interesse, attività, attrazioni naturali e spiagge, cibo, cordialità ed esperienze di viaggio. Ischia supera in tutti questi campi le isole più desiderate come Bali, da Milos alle Fiji, dalla Galapogos a Phuket. “Situata nel Mar Tirreno, a un’ora di nave da Napoli, Ischia ha attirato maggiori attenzioni tra i viaggiatori grazie al romanzo di Elena Ferrante ‘My Brilliant Friend’, che la HBO ha recentemente adattato in una serie” così parla il magazine.

Ha guadagnato il podio grazie “ai suoi paesini pittoreschi, alle sorgenti termali e alle spiagge incontaminate, tra cui Le Fumarole e la sua sabbia riscaldata geotermicamente. Un lettore ha aggiunto elogi per la gente del posto molto gentile e disponibile“. Grande attenzione per le Fumarole dei Maronti, già citate dal New York Times, dove l’attività vulcanica permette di cucinare sotto la sabbia. Tante attenzioni anche alle famosissime ville di lusso.