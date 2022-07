Da Ponticelli al Lungomare per rubare un motorino, arrestati 3 ragazzi. Nella scorsa notte a Piazza Vittoria sono stati arrestati e denunciati 3 giovani poco più che ventenni sorpresi a rubare uno scooter. Sono quasi le tre di notte e le gazzelle del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo le strade del centro quando sorprendono due uomini e una donna in atteggiamenti strani. La donna è alla guida di un’auto in sosta mentre gli altri due sono alle prese con uno scooter. I due rompono sia il blocca sterzo che il blocca disco posto sulla ruota posteriore.

Stanno per portare via il mezzo ma i militari riescono a raggiungerli in tempo e li arrestano. I tre vengono fermati e denunciati per tentato furto. La donna è risultata essere una 22enne di Cercola già nota alle forze dell’ordine. Anche i due uomini, rispettivamente La Cristian Volla e Antonio Petrosino di 22 e 20 anni, entrambi di Ponticelli, erano già noti alle forze dell’ordine. Gli arnesi utilizzati – un cacciavite e un martello di quelli da “carpentiere” – sono stati sequestrati.