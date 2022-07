Drammatico incidente in moto col fidanzato, Elisa muore a 14 anni

Drammatico incidente la sera di domenica 17 luglio sulla Statale 16 Adriatica tra Bisceglie e Trani. Elisa Caressa, una ragazza di soli 14 anni, è morta dopo un incidente in moto guidata dal suo ragazzo. Il mezzo si sarebbe scontrato, forse tamponandola, con un’auto che viaggiava nella stessa direzione.

Dopo l’impatto entrambi sono caduti e a quel punto la 14enne sarebbe stata travolta da un’altra auto che procedeva nell’opposto senso di marcia. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto la giovane era già morta. Il 18enne è stato invece portato in codice rosso in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

“Elisa era dolcissima”

“Era una ragazza dolcissima, resterà per sempre nei nostri cuori”, dicono gli amici di Elisa che le hanno dedicato alcuni messaggi pubblicati sul web. Il legame con il suo fidanzato, poi, era strettissimo. “Spesso indossavano persino abiti abbinati – raccontano gli amici – avevano gli stessi gusti e le stesse passioni”. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. Tra questi, ci sono anche quelli dei residenti della zona nord di Trani dove Elisa è cresciuta. “Ci mancherà – dicono – è una tragedia che ha colpito tutti”.