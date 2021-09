Ancora violenza sulle donne. Questa volta siamo a Pozzuoli dove i militari della locale stazione hanno arrestato un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Futili i motivi dietro l’aggressione alla moglie. Durante una discussione l’uomo ha colpito la consorte a calci e pugni e ha poi tentato di sferrarle delle coltellate, riuscendo a colpirla alla gamba destra. Per farlo ha utilizzato un coltello da cucina.

Episodi di questo tipo non erano una novità e già a partire dal 2019 – hanno ricostruito i carabinieri – la donna era vittima di vessazioni. I militari sono stati allertati dalla vittima, che è riuscita a chiamare il 112 fuggendo in un’altra stanza. Quando sono arrivati sul posto hanno bloccato l’uomo e lasciato la vittima sanguinante alle cure di un ambulanza. 30 i giorni di prognosi prescritti dai medici dell’Ospedale puteolano di Santa Maria delle Grazie. Il 32enne è finito in manette e in attesa di giudizio trascorrerà le prossime ore nel carcere di Poggioreale.