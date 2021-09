Biglietto gratis per vedere Napoli-Juve al Maradona a chi si vaccina. È questa l’iniziativa della fondazione di recupero minorile A’ ‘Voce d’è Creature che ha sede a Napoli, in un bene confiscato alla camorra, nel quartiere Arenaccia.

“Con l’avvio delle iscrizioni per il nuovo anno sociale – ha spiegato don Luigi Merola, il presidente della fondazione – abbiamo scoperto che tutti i ragazzi non avevano ancora fatto il vaccino. E così pure i genitori. Allora – continua il sacerdote – abbiamo pensato ad una iniziativa che potesse convincere tutti, anche quelli con idee no vax”.

“Il Napoli – risponde don Merola – qui il tifo per il Napoli è molto forte. Ci siamo chiesti: perché non regalare un biglietto a tutti i ragazzi e ai genitori che si faranno inoculare la prima dose anti covid prima di sabato?”.

“Il 90% dei ragazzi e dei genitori che abbiamo interpellato – racconta con un pizzico di orgoglio don Merola – hanno accettato l’invito. Un risultato strepitoso. A volte basta davvero poco per smuovere le acque. Debbo pero ringraziare l’imprenditore Giovanni Lombardi, responsabile della Nefrocenter, per essersi reso disponibile ad acquistare i ticket del Napoli”.