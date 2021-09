Intera famiglia arrestata questa mattina a Pozzuoli. In manette sono finiti padre, madre e i due figli maggiorenni. Sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, in maniera continuata e in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, quali hashish, marijuana, cocaina e crack.

Per due indagati è stata applicata la misura carceraria, mentre per altri due è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

L’attività investigativa, svolta dai carabinieri di Monteruscello, ha consentito di:

– individuare una continua attività di spaccio presso l’abitazione degli indagati;

– riscontrare plurime cessioni di stupefacenti nei confronti di numerosi acquirenti dell’area flegrea, segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Napoli;

– sequestrare la somma di € 20.700,00 ritenuta provento dell’illecita attività, nonché complessivi 161,30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana, cocaina e crack.

L’attività investigativa, condotta anche con l’ausilio di telecamere installate presso l’abitazione degli arrestati, iniziata nei primi mesi del 2021, si è conclusa nello scorso mese di maggio.