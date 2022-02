Famiglia in ansia per Raffaele, il 50enne è scomparso da Giugliano

Ieri mattina Raffaele Palma è scomparso dalla sua abitazione di Giugliano. I familiari hanno divulgato alcune informazioni per riconoscere il 50enne: l’uomo indossa una tuta blu e un giubbino giallo. I parenti si sono rivolti ai carabinieri di Giugliano e restano in attesa di buone notizie. “Chiediamo aiuto qualsiasi informazione può esserci utile è scomparso da questa mattina se qualcuno lo abbia visto o se potrebbe vederlo vi chiediamo di trattenerlo e chiamarci subito, soffre di infermità mentale“. Pubblicati 2 numeri di telefono in caso di avvistamenti 3333804410 e 3664141064.