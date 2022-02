Caro bollette di luce e gas, aumenti di oltre 600 e 1000 euro per le famiglie. Nel 2021 la spesa annuale “per la bolletta elettrica per la famiglia tipo è stata di 631 euro, +30% rispetto al 2020, mentre la spesa annuale per la bolletta del gas è stata di 1.130 euro, +15% rispetto al 2020”. Dichiara il Presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori, precisando che in questi confronti bisogna tener conto del fatto che “il 2020 era l’anno del Covid in cui i prezzi erano scesi” mentre “nella seconda parte del 2021 i prezzi sono significativamente cresciuti”.

NON BASTA LUCE E GAS, AUMENTA IL PREZZO DELLA BENZINA

Continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti. In base alle rilevazioni settimanali del Mite, nell’ultima settimana la benzina verde ha raggiunto un prezzo medio di 1,849 euro al litro mentre il gasolio è venduto in media a 1,722 euro litro. Aumenti senza sosta, che secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori hanno fatto aumentare di oltre 6 euro e mezzo in più il prezzo del pieno dall’inizio dell’anno, portando a situazione invariata la spesa maggior per il 2022 a 400 euro circa. Le associazioni tornano a chiedere l’intervento del governo.

“Il Governo non può più rimanere a guardare, e serve intervenire con urgenza perché la corsa dei listini di benzina e gasolio sta determinando effetti pesanti sui prezzi al dettaglio, con un danno per l’intera economia”, dice il presidente del Codacons Carlo Rienzi.

“Una emergenza che impoverisce i consumatori ma arricchisce le casse dello Stato, che grazie agli incrementi dei listini dei carburanti incamera maggiori entrate grazie alle tasse che gravano su benzina e gasolio”, afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.

“Il Governo sta dormendo e non comprende che anche i carburanti, al pari di luce e gas, stanno facendo decollare l’inflazione, incidendo sui costi di trasporto di tutti i beni. Per questo è urgente che si riducano le accise di almeno 20 centesimi, raffreddando i prezzi e facendoli tornare a livelli ragionevoli” afferma Massimiliano Dona presidente dell’Unione consumatori.