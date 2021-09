Raffaella Fico subito protagonista al GF Vip, “perfido” scherzo a Katia Ricciarelli.

Il Grande Fratello Vip è cominciato da pochi giorni e nella casa già cominciano ad esserci i primi “screzi”. Subito protagonista la napoletana Raffaella Fico che, insieme a Soleil Sorge, ha fatto un ‘perfido’ ma infondo divertente scherzo a Katia Ricciarelli.

In una serata spensierata, in cui gli scherzi si rincorrevano tra i coinquilini, le due showgirl hanno deciso di farne uno alla Ricciarelli. Questo però non è piaciuto alla concorrente più anziana dei reality, che ha reagito lasciando gli altri e chiudendosi dapprima nel suo appartamento all’interno della casa.

Lo scherzo di Raffaella Fico e Soleil Sorge a Katia Ricciarelli

La scorsa sera le due ragazze hanno fatto credere al gruppo che il Grande Fratello avrebbe squalificato di lì a breve squalificato un concorrente che avrebbe fatto delle affermazioni sulle donne. Lo scherzo però, a quanto pare, non è piaciuto alla Ricciarelli. La cantante lirica infatti, prima di ritirarsi in camera da letto, ha ‘sgridato’ le due giovani concorrenti per il gioco di “cattivo gusto”.

A tentare di sedare gli animi è poi intervenuta Manila Nazzaro: «Le ragazze sono davvero dispiaciute di aver urtato la tua sensibilità». Ma Katia non ha voluto sentire ragioni e ha preferito proseguire il resto della serata in disparte.

Lo scherzo di Raffaella Fico e Soleil Sorge a Katia Ricciarelli, la reazione dei social

Alcuni in rete hanno intanto ritenuto la reazione della cantnate lirica eccessiva. C’è chi su Twitter commenta: «Aveva paura che ci andasse di mezzo lei con le cose che ha detto». E poi: «Che pesantezza dopo 48 ore». «Se dopo due giorni stanno così, alla fine che fanno?».