Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi subito protagonisti al Grande Fratello Vip.

E’ cominciata ieri, in prima serata, la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Confermatissimo alla conduzione Alfonso Signorini che nel corso della puntata ha annunciato che ci saranno due appuntamenti settimanali (il lunedì e il venerdì) e che entreranno nella casa 22 partecipanti.

La prima concorrente a varcare la porta rossa è stata Katia Ricciarelli, seguita da Manuel Bortuzzo e da Raffaella Fico. La showgirl, che prima di entrare si è esibita in un balletto, si è presentata nella casa in abiti succinti e un décolleté molto generoso. L’ex di Balotelli si è poi cambiata ma senza rinunciare al suo lato sexy, indossando un abito che evidenziava le sue forme. Così Katia Ricciarelli ha subito provocato la napoletana dicendo: “Raffella ma non indossi le mutande?“. La showgirl ha preferito non rispondere ma si preannunciano fuochi d’artificio nella casa.

Grande Fratello Vip, la frecciatina di Raffaella Fico a Balotelli

Una volta entrata nella casa del Grande Fratello, Raffaella Fico ha parlato anche della sua storia passata con Mario Balotelli: “Lui è stato il grande amore – ha raccontato – e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più“.

L’entrata di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip

All’interno della casa è poi entrato anche un altro napoletano. Si tratta di Gianmaria Antinolfi, imprenditore conosciuto ai più per il suo flirt con Belen Rodriguez. Ex anche di Dayane Mello, si presenta come amante delle donne. Ma secondo Sonia, opinionista del Gf Vip, per lei «è troppo giovane» e Adriana aggiunge «bello partenopeo ma io non amo troppo quelli che si vantano delle conquiste, forse è qui per cercare se stesso».

Tra le ex non poteva certo mancare una concorrente che già è entrata nella casa. Si tratta di Soleil Sorge. «Avete avuto una storia voi due?» chiede Alfonso e lui «Sinceramente no, è stato un flirt». E subito Sonia interviene «E scusa quale è la differenza?».