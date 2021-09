A Quarto Flegreo tra il 14 e il 15 settembre scorso i carabinieri della locale tenenza – allertati dal 112 – sono intervenuti in una corte condominiale di via Trefole. Era stata segnalata musica ad alto volume ed un concertino neomelodico. I militari dell’Arma hanno constatato che si trattava di un concerto di un noto cantante neo-melodico organizzato da una residente per il 18esimo compleanno del figlio. Musica spenta e festeggiamenti interrotti, i carabinieri sanzioneranno i responsabili dell’evento non autorizzato.

Chi è il neomelodico

Il cantante coinvolto è il neomelodico Marco Calone. E’ stato interrotto mentre intonava la canzone “‘a vita mia è ‘na tarantella”. Alle sue spalle, proprio in quel momento, sono spuntati i carabinieri, come si vede in un video pubblicato dal consigliere Borrelli. A quel punto i presenti hanno calato la musica e fatto finire la festa.

Rico Femiano finisce nei guai, la polizia blocca il concertino neomelodico

Rico Femiano finisce nei guai, interrotto il concertino neomelodico. Stanotte gli agenti del Commissariato Bagnoli intervenivano in via Severino Boezio dopo la segnalazione di una festa in strada con musica ad alto volume. Giunti sul posto i poliziotti notavano numerose persone che, rapidamente, si allontanano alla vista delle sirene.Dopodiché gli agenti identificavano due uomini, si tratta del cantante neomelodico 37enne e dell’organizzatore 57enne. I due sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver organizzato uno spettacolo senza garantire le misure idonee al fine di evitare assembramenti durante l’esibizione di Rico Femiano.

“Concerto abusivo a Forcella”, nuova denuncia di Borrelli a Tony Colombo

Nuova denuncia di Francesco Emilio Borrelli a Tony Colombo. A finire questa volta nel mirino un mini concerto tenuto ieri sera dal cantante neomelodico a Forcella. Anche Tina Rispoli, così come le tantissime persone radunatesi in Vico dei Maiorani, ha ripreso e postato la performance musicale nelle proprie Instagram Stories. Il consigliere denuncia anche i “vicoli invasi da scooter ed auto parcheggiate selvaggiamente” e “assembramenti incontrollati di persone” di cui “molte senza mascherina pur non rispettando neanche le distanze di sicurezza”. A segnalare l’episodio diversi residenti.