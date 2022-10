Colpi di pistola esplosi ad Afragola, carabiniere sventa la rapina in tabaccheria

Poco dopo le ore 13 un carabiniere libero dal servizio ha arrestato un uomo che avrebbe verosimilmente tentato una rapina in una tabaccheria in Via Dario Fiore ad Afragola. I rapinatori che avrebbero tentato il colpo sarebbero 2, armati di pistola. All’interno della tabaccheria c’era un carabiniere libero dal servizio che ha ingaggiato una colluttazione con i rapinatori.

Questi avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente a salve. Il militare non ha indietreggiato e ha bloccato uno dei malviventi. L’altro è fuggito ma continuano le indagini per rintracciarlo. Stanno medicando il militare e lo stesso arrestato.

ANCORA RAPINE AD AFRAGOLA

Spunta sui social l‘ennesimo filmato di una rapina su territorio afragolese che molti utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. L’episodio è datato 27 settembre 2022 e ancora una volta è una tabaccheria/ricevitoria il luogo prescelto dai malviventi.

Nel filmato si vedono due uomini fare irruzione nell’esercizio commerciale, mentre uno tiene sotto la minaccia di una pistola i due negozianti, un uomo ed una donna, l’altro rapinatore raccoglie la refurtiva. Dopo aver messo a segno il colpo i due tabaccai tentano di inseguire i banditi.

IL VIDEO DELLA RAPINA

“La criminalità continua a dilagare su tutto il territorio in maniera esponenziale. Furti e rapine sono all’ordine del giorno e neanche fanno più rumore e questo è preoccupante. La normalità dovrebbe essere fondata sulla sicurezza, la tranquillità e soprattutto sulla legalità mentre oggi è stato sovvertito l’ordine delle cose. C’è urgenza di rimettere tutto a posto e per farlo occorre mettere in campo, al più presto, un nuovo piano sicurezza con più agenti sulle strade e un ampliamento della rete di videosorveglianza, senza dimenticare che bisogna fare in modo che chi delinque deve finire in carcere e a lungo.”- ha dichiarato Borrelli.