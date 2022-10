“Con 10 euro di spesa primo e secondo di pesce”, la sfida di Peppe di Napoli virale sul web

“Chi dice che con €10 non si può preparare un primo e un secondo di pesce? Da noi si può tutto!”: parola di Peppe di Napoli che in un video pubblicato sui social mostra la preparazione di una linguina con granseola (granchio) e di un lacerto (sgombro). Il tutto, come mostrato all’inizio del video, alla modica cifra di 10 euro.

Tantissimi i commenti di clienti e fan, ormai affezionati. Peppe di Napoli, infatti, non è soltanto un pescivendolo e uno chef, ma nel tempo è diventato anche una vera e propria star dei social, grazie ai quali è conosciuto in tutta Italia. I suoi video, sempre carismatici e “a cascata“, intrattengono migliaia di utenti ogni giorno.

Peppe Di Napoli: “Apro la pescheria più grande d’Italia”

Il noto chef di Pianura, titolare della Pescheria Di Napoli, aprirà a breve “la pescheria più grande d’Italia“. Continua dunque l’ascesa del pescivendolo napoletano che, dopo l’inaugurazione di un secondo locale a Torino lo scorso anno, presto taglierà il nastro anche di questo nuovo progetto. Ad annunciarlo è stato lui stesso pubblicando la foto dei lavori su Facebook e scrivendo: “Uno dei miei più grandi obiettivi si sta per realizzare e io sono felice di poter condividere questa gioia insieme a voi! Vi regaleró un posto magico dove ogni desiderio verrà esaudito!”.

